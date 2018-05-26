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В Тольятти проходит благотворительный семейный фестиваль «Весна детям»
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В Тольятти проходит благотворительный семейный фестиваль «Весна детям» 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Пятый, юбилейный благотворительный фестиваль «Весна детям» в этом году собрал рекордное количество участников. На площади Свободы в Тольятти развернулись многочисленные интерактивные зоны. В программе — мастер-классы, танцевальный флешмоб, зумба, капоэйра, дог-шоу, детско-юношеский футбольный турнир «Вперед, Россия!», выставка ретро-автомобилей, запуск 1000 воздушных шариков в небо, выступления музыкальных групп и многое другое.
Фото: ТРК «Губерния»
Фото: ТРК «Губерния»
По традиции фестиваль открылся зрелищным проездом колонны байкеров. В течение всего праздника мотоциклисты и квадроциклисты бесплатно катают детей. На «Весну детям» приглашены воспитанники детских учреждений Самарской области, оставшиеся без попечения родителей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Все площадки и мастер-классы также доступны для жителей и гостей Тольятти. Побывать в роли добрых волшебников могут все желающие: на площадке фестиваля установлено «Дерево мечты» с листочками-пожеланиями от мальчиков и девочек из детских домов и интернатов. Сорвать такой листочек и подарить подарок ребенку можно как во время праздника, так и после — связаться с детьми помогут организаторы «Весны детям». Генеральный информационный партнер фестиваля — ТРК «ГУБЕРНИЯ».
Фото: ТРК «Губерния»
Фото: ТРК «Губерния»
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