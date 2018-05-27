Страшилки для детей

Аккурат накануне Дня защиты детей в Минкульте прошел питчинг* детского кино. Эксперты решали, кому давать деньги на съемки новых детских (и подростковых) фильмов, а кому не давать.

Почитала на досуге заявки, и на душе стало как-то муторно. Очень захотелось заглянуть в глаза соискателям и спросить их, а действительно ли они хотели бы подобное кино показать своим собственным детям? Конечно, заявка — это еще не сценарий, но, как говорится, и в капле воды виден океан…

Вот, например, проект сценариста Татьяны Матюшонок «Светлячок», рассказывающий о девочке Свете, которая из радиационной деревни перебирается в город, тем самым обеспечивая себя множеством новых проблем. А новый коллектив этого «светлячка» — какой милый намек на радиационное прошлое ребенка, не находите?! — совсем не спешит принимать. Сразу вспоминается пронзительная драма «Аврора» Оксаны Байрак про девочку, которая мечтала стать балериной, да медленно умирала, поскольку была облучена в Чернобыле. На этом фильме и взрослые-то рыдали в голос. А «Светлячок» со сходной проблематикой решили теперь делать для детей. Мило, мило… И почему этот проект заявлен, как мелодрама, вообще не ясно.

Или вот еще одна заявка — проект «По тонкому льду». Это — драма (тоже «адекватный» детский жанр, не находите?), состоящая из пяти новелл, каждая из которых — история личной катастрофы, раскрывающая отношения внутри компаний. Материалы, представленные на презентации, испугали даже членов экспертной комиссии, которые отметили излишнюю жестокость, не отвечающую формату детского кино. Однако создатели сумели заверить судей, что в фильме не будет ни сцен насилия, ни других форм агрессии. Интересно, что же тогда так испугало экспертов?

Еще один молодежный проект «Зови меня дрозд» — и тоже драма — посвящен рэп-культуре и теме становления личности. И здесь эксперты отметили, что возможно, слишком серьезные темы, заявленные создателями, не будут понятны и близки современной молодежи.

Всего на соискание господдержки было представлено 20 проектов, отобранных из заявленных 41, и тенденцией этого года стало то, что многие детские фильмы основаны на реальных событиях.

И вот тут возникает вопрос, нужно ли все то, что мы видим в новостных телевизионных программах, тащить на детский экран? Может все-таки стоит поберечь психику подрастающего поколения? Достаточно уже того, что они краем глаза видят наши уникальные новости по самому гуманному в мире телевидению, про которое легендарная ведущая Первого канала Анна Шатилова недавно отозвалась, как о загоняющем в гроб жестокими подробностями.

К чести кино советского времени можно сказать, что оно очень бережно относилось к психике детей. Его главной целью всегда было дать ориентиры, объяснить, что хорошо, что плохо, и почему так. С детьми не обязательно играть в поддавки, рассказывая им про старушку, которая обязательно появится в дремучей чаще, где заблудились пионеры. Но это вовсе не означает, что перед ребенком надо ставить неразрешимые для его возраста вопросы, с которыми и взрослые-то не всегда способны разобраться.

Каждому овощу — свое время. Завышение «планки» ведет, с одной стороны, к подростковой депрессии и еще более глубокому погружению в бескрайние просторы YouTube. А с другой, стороны, к тому, что дети, подрастая, по-прежнему имеют возможность смотреть лишь историю «Про Красную Шапочку» да «Отроков во Вселенной». И если ситуация не изменится, то мы через год по-прежнему будем вздыхать, что детское российское кино остается в том же самом месте… где оно находилось все последние двадцать лет.

*Питчинг (англ. pitch — выставлять на продажу) — презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект.