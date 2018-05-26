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Детский телефон доверия Оренбургской области стал лучшим в стране
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Детский телефон доверия Оренбургской области стал лучшим в стране 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
24 мая в Москве, в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошла деловая встреча сотрудников служб детского телефона доверия.
От Оренбургской области в мероприятии приняли участие заместитель начальника управления семейной политики Оксана Филоненко и методист отделения экстренной психологической помощи по телефону социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония» в г. Оренбурге Алевтина Белик.
На встрече обсуждались вопросы онлайн-консультирования и взаимодействия со службами различной ведомственной принадлежности, коллеги делились методическими материалами для эффективной работы.
В ходе встречи были подведены итоги деятельности общероссийского детского телефона доверия за 2017 год. Служба детского телефона доверия в Оренбургской области занимает 1 место среди субъектов РФ по количеству обращений детей и подростков. Специалисты относят это на счет высокой информационно-разъяснительной работы.
В 2017 году получено 47 669 звонков, а с сентября 2009 года, когда служба была создана, предоставлено более 200 тысяч консультаций, — сообщает министерство социального развития Оренбургской области.
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