Дети в Оренбуржье чаще всех в стране обращаются на телефон доверия

В Москве на деловой встрече «Современные вызовы в деятельности детского телефона доверия» отметили работу оренбургских специалистов.

На встрече обсудили вопросы онлайн-консультирования, взаимодействие разных ведомств в ситуациях, требующих своевременного вмешательства (насилие, буллинг, троллинг, преступления и пр.).

В ходе мероприятия подведены итоги деятельности общероссийского детского телефона доверия за 2017 год. Согласно озвученной информации, служба в Оренбургской области заняла первое место среди всех субъектов РФ по количеству обращений детей и подростков на телефон доверия. За минувший год поступило 47 669 звонков.