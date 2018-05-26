Городской лагерь «Кодабра»

В этом лагере ребят от 6 до 17 лет обучат навыкам работы с компьютером и профессиональным компьютерным обеспечением, познакомят с языком программирования. Дети узнают, как устроен компьютер, каковы принципы его работы, как пишутся программы, создаются 2D, 3D-игры, приложения для мобильных телефонов, анимация и многое другое. Под руководством педагогов ребята придумают и реализуют свой собственный цифровой проект, презентацию которого потом увидят и родители.

В течение дня дети будут заниматься, много играть на свежем воздухе, участвовать в мастер-классах, слушать лекции о сфере IT. Все занятия проходят в специально оснащенных аудиториях. Предусмотрены перекусы и полноценный обед, а родителям предоставят возможность наблюдать за тем, чем занимается их ребенок, через веб-камеру. По окончании смены детей ждут дипломы и подарки.