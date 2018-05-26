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Детсад на 300 мест для детей военнослужащих в Северной Осетии построят до конца года
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Детсад на 300 мест для детей военнослужащих в Северной Осетии построят до конца года 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Детский сад на 300 мест для детей военнослужащих построят до конца года в Северной Осетии. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Вячеслав Битаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"В военном городке было недостроенное помещение, мы осенью прошлого года посещали его с командующим Южного Военного округа. И тогда же мы землю передали им, чтобы достроили тот детсад, к концу года его закончат и введут в эксплуатацию, появится порядка 300 мест именно для детей военнослужащих", — сказал Битаров. По его словам, детсад для детей военнослужащих будет построен и в Моздоке.
Как сообщалось, в 2016 и 2017 годы в дошкольные образовательные учреждения были приняты 1700 детей из семей военнослужащих. Также в республике в этом году построят четыре детских сада.
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