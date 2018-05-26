Фонд Натальи Ротенберг планирует открыть центр для талантливых детей в Сибири

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. / ТАСС /. Благотворительный фонд NR Foundation планирует открыть образовательный центр для талантливых детей в Сибири. Об этом ТАСС рассказала основательница фонда Наталья Ротенберг

"Мы помогаем развиваться также образовательной системе. У нас есть подготовленный проект, который, считаю, очень впишется в «Сириус» (образовательный центр в Сочи), и мы уже начали над этим работать и обсуждать, потому что считаем, что это (центр для талантливых детей) надо сделать в Сибири", — сказала она.

Ротенберг отметила, что сейчас талантливые дети вынуждены ехать в центр «Сириус» в Сочи, так как в Сибири нет его аналогов. NR Foundation планирует провести переговоры с «Сириусом», добавила она.

"Считаю, что нужно поставить там (в Сибири) такой же большой центр. Мы уже нашли территорию, уже подготовили расчеты и красивую брошюру, уже представили это аудитории. Хотели, чтобы присоединились к нам партнеры, и были одобрены отношения с «Сириусом», — пояснила Ротенберг.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина . Фонд учредили 24 декабря 2014 года российские деятели науки, спорта и искусства. Цель работы центра «Сириус» — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Благотворительный фонд NR Foundation основали в 2015 году с целью поддержки талантливых детей по всему миру. Он помогает детям раскрыть таланты в разных сферах деятельности: информационные технологии, искусство, спорт, наука и музыка.