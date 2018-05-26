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В России стали реже пропадать дети
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В России стали реже пропадать дети 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
В России за последние годы существенно снизилось количество пропавших детей. Об это сообщили "РИА Новости" депутаты Госдумы.
По информации чиновников, в 2017 году общее число заявлений об исчезновении несовершеннолетних оказалось на 30% меньше, чем в 2016. Всего за 12 месяцев пропадало 30 тысяч детей. Сколько из них так и не вернулось домой, не сообщается.
Депутаты считают, что главной причиной положительной статистики является продуктивная профилактическая работа, которую вели работники Национального центра пропавших детей совместно с МЧСниками и правоохранителями.
В Госдуме надеются, что количество детей, ежегодно сбегающих от родителей, будет продолжать снижаться.
Фото: Depositphotos / sdecoret
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