В России стали реже пропадать дети

В России за последние годы существенно снизилось количество пропавших детей. Об это сообщили "РИА Новости" депутаты Госдумы

По информации чиновников, в 2017 году общее число заявлений об исчезновении несовершеннолетних оказалось на 30% меньше, чем в 2016. Всего за 12 месяцев пропадало 30 тысяч детей. Сколько из них так и не вернулось домой, не сообщается.

Депутаты считают, что главной причиной положительной статистики является продуктивная профилактическая работа, которую вели работники Национального центра пропавших детей совместно с МЧСниками и правоохранителями.

В Госдуме надеются, что количество детей, ежегодно сбегающих от родителей, будет продолжать снижаться.

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