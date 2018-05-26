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Советы школьникам и родителям: как сдать экзамены и не умереть от стресса
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Советы школьникам и родителям: как сдать экзамены и не умереть от стресса 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости Крым. Любой экзамен — стрессовая ситуация. Поэтому перед экзаменационным периодом у ребенка может случиться расстройство памяти, возникнуть тревожность и плаксивость. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики факультета психологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Мария Скоробогатова. Задача взрослых, по ее словам, вовремя заметить у своего ребенка признаки стресса и помочь ему их преодолеть.
"Для начала нужно узнать причину стресса. Самые распространенные причины — неуверенность в знаниях и боязнь чего-то нового. В этом случае ребенку нужно лучше подготовиться, больше читать. Бывает так, что ребенок подготовлен, но вдруг во время экзамена происходит какой-то момент, и все вылетает из головы. Чтобы этого избежать, надо попробовать проговаривать вслух ответы на экзаменационные вопросы, желательно, чтобы это было перед зеркалом или перед родителями", — сообщила Скоробогатова.
Итог экзамена во многом зависит от родительской поддержки, уверяет эксперт. Во-первых, нужно настроить ребенка, чтобы он говорил четко и уверенно. А во-вторых, дать ему понять, что если результат испытания окажется не таким, как хочется в семье, его не перестанут любить. В противном случае экзамены могут обернуться для него болезнью.
"Родителям важно не переоценивать экзамен, не нужно настраивать ребенка на то, что это смысл жизни и только от этого экзамена зависит его дальнейшая жизнь. Мы подчеркиваем, что это важно, но настраиваем ребенка на то, что независимо от того, каким будет результат, он все равно самый любимый, ценный, и вы его поддержите в любом случае. Если будет давление, может и экзамен пройти неудачно, и что угодно, вплоть до заболеваний", — уточнила психолог.
Существует также несколько вещей, которые Мария Скоробогатова не рекомендует делать перед экзаменом: принимать успокоительные средства, поскольку это тормозит умственную активность, и зубрить.
"Желательно выспаться хорошо, вплоть до того, чтобы выпить на ночь теплого молока с медом. Избегать тех компаний, которые боятся, дрожат, а придерживаться уверенных в себе", — поделилась она советом.
Еще одна задача, которую предстоит решить в ближайшее время родителям школьников, — организация правильного отдыха. По словам психолога, организовать досуг нужно так, чтобы ребенок не только оздоровился, но и подтянул знания к началу учебного года. Летние каникулы — самое удачное время, чтобы ребенок занялся любимым делом.
"Бывает, что ребенку хочется чем-то заниматься, но нет времени в течение учебного года, а это та самая пора, когда на любимое дело есть время. Задача взрослых, чтобы каникулы прошли максимально продуктивно: чтобы ребенок выспался, оздоровился, хорошо наелся, чтобы он соскучился по учителям, учебному процессу", — подытожила она.
Хорошая возможность оздоровить ребенка и дать ему возможность приобрести навыки общения и самостоятельности — отправить в детский лагерь. Но в этом случае Мария Скоробогатова советует учитывать возраст ребенка и особенности его характера.
"Если ребенок домашний, не коммуникабельный, ему будет тяжело найти в лагере новых друзей. Поэтому, если есть такая возможность, отправляйте такого ребенка с другом. Не рекомендуется отдавать ребенка в лагерь в возрасте до 10-11 лет, потому что в этом возрасте дети еще не понимают, что такое коллектив и требования к коллективу", — пояснила она.
Для школьника, который впервые едет на отдых в оздоровительный лагерь, отмечает психолог, желательно выбирать место отдыха ближе к дому, чтобы была возможность его навещать и поддерживать с ним связь.
"Бывает, ребенок звонит в слезах и просит забрать. Здесь не рекомендуется сразу приезжать и в панике забирать ребенка. Желательно родителям приехать, поспрашивать, что не так. И если ребенок говорит, что не может найти друзей, не находит контакта, нужно попробовать помочь ему, рассказать, как это сделать, и оставить в лагере. Если в течение двух-трех дней он снова звонит и плачет, тогда лучше его забрать", — уточнила эксперт.
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