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Лагерь цифровых навыков «Кодабра» (Москва и Кипр)
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Лагерь цифровых навыков «Кодабра» (Москва и Кипр) 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
В этом лагере ребят от 6 до 17 лет обучат навыкам работы с компьютером и профессиональным компьютерным обеспечением, познакомят с языком программирования. Дети узнают, как устроен компьютер, каковы принципы его работы, как пишутся программы, создаются 2D, 3D-игры, приложения для мобильных телефонов, анимация и многое другое. Под руководством педагогов ребята придумают и реализуют свой собственный цифровой проект, презентацию которого потом увидят и родители.
В течение дня дети будут заниматься, много играть на свежем воздухе, участвовать в мастер-классах, слушать лекции о сфере IT. Все занятия проходят в специально оснащенных аудиториях. Предусмотрены перекусы и полноценный обед, а родителям предоставят возможность наблюдать за тем, чем занимается их ребенок, через веб-камеру. По окончанию смены детей ждут дипломы и подарки.
Стоимость смены (5 дней) от 18900 руб. при оплате за месяц и ранее. Смены стартуют каждую неделю (с понедельника по пятницу включительно) все лето. Первая начинается уже 4 июня 2018 г.
У лагеря есть филиалы в Санкт-Петербурге и даже на Кипре, в городе Лимассол. На берегу теплого моря ребят ждут квесты, занятия, викторины, много игр и общения на свежем воздухе. Стоимость смены — от 320 евро при бронировании до 11.06.2018 г. Сюда входят перелет, проживание, питание и компьютер для занятий. Узнать подробности и уточнить цены можно на сайте лагеря.
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