Наталья Водянова приехала в Ростов на открытие детского инклюзивного парка

В Ростове-на-Дону открыли новый инклюзивный парк с футбольным полем и спортивными площадками. Основная цель организаторов проекта, чтобы у детей и подростков с особенностями была возможность развиваться физически, играть и заниматься спортом.

В церемонии открытия приняла участие всемирно известная российская топ-модель, основатель фонда помощи детям «Обнаженные сердца» и муза сотен дизайнеров — Наталья Водянова . Известная модель уже не первый год оказывает помощь в становлении инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития и принимает участие в реализации этого проекта.

Почти у всех объектов в этом парке есть элементы инклюзии, а это значит, что они будут доступны детям разного возраста и разных возможностей, — сказала Наталья Водянова. — Приводите своих детей, давайте будем стремиться к тому, чтобы наши дети играли вместе. Здесь вы сможете объяснить на примере своим деткам, что бывают и другие особенные дети, но они также любят кататься на каруселях, заниматься спортом и играть. Давайте будем вместе помогать нашим детям познавать мир и любить друг друга.

Актриса отметила, что это уже третий объект, который будет радовать горожан после окончания чемпионата мира по футболу. Всего планируется построить 11 инклюзивных парков: по одному в каждом городе, принимающем ЧМ-2018.

Особое внимание детишек и взрослых привлекала самая главная награда чемпионата мира по футболу — золотой кубок FIFA. Желающих сфотографироваться было очень много. Кубок чемпионата мира был представлен в рамках его официального тура. В донскую столицу его привезли 24 мая. Детишки с ограниченными возможностями ждали этого события с утра. Как поделился с корреспондентом 161.ru один из ребят, его мечта сегодня сбылась.

— Я верю в победу России на чемпионате, — рассказал юный ростовчанин Юрий Токин. — Я никогда не думал, что смогу сфотографироваться с кубком чемпионата мира по футболу. Моя мечта сбылась.

Наталья Водянова открыла площадку для детей-инвалидов

После торжественного открытия на футбольном поле состоялся первый футбольный смешанный матч между футболистами-любителями и атлетами специальной олимпиады с ментальными нарушениями.