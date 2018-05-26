Ещё
Пятилетний ребенок выпал с 5 этажа в Самарской области
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Пятилетний ребенок выпал с 5 этажа в Самарской области 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В пятницу, 25 мая, из окна 5-го этажа дома, расположенного по улице Сабирзянова в Отрадном, выпал пятилетний ребенок. Мальчик остался жив, но серьезно пострадал. Медики диагностировали у него перелом костей и черепно-мозговую травму. Сейчас малыш находится в больнице, сообщает КТВ «Луч». Напомним, за последние несколько недель это далеко не первый раз, когда дети падают из окон многоэтажек. Как ранее сообщала ТРК «Губерния», 15 мая аналогичное происшествие случилось в Тольятти — тогда с 4-го этажа выпал полуторогодовалый ребенок.
Фото: ТРК «Губерния»
ТРК Губерния: последние новости
В Тольятти проходит благотворительный семейный фестиваль "Весна детям" Более 280 тысяч детей отдохнут в 2018 году в лагерях Самарской области О новшествах в организации детского отдыха в лагерях Самарской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Кем был отец Александра Абдулова4
Тест: вы еще помните песни «На-На»?8
Откровенные платья Вертинской раскритиковали20
Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?2
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение