Пятилетний ребенок выпал с 5 этажа в Самарской области

В пятницу, 25 мая, из окна 5-го этажа дома, расположенного по улице Сабирзянова в Отрадном, выпал пятилетний ребенок. Мальчик остался жив, но серьезно пострадал. Медики диагностировали у него перелом костей и черепно-мозговую травму. Сейчас малыш находится в больнице, сообщает КТВ «Луч». Напомним, за последние несколько недель это далеко не первый раз, когда дети падают из окон многоэтажек. Как ранее сообщала ТРК «Губерния», 15 мая аналогичное происшествие случилось в Тольятти — тогда с 4-го этажа выпал полуторогодовалый ребенок.

Фото: ТРК «Губерния»