С. Собянин передал фонду помощи детям здание в центре Москвы в безвозмездное пользование на 10 лет

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в фонде помощи детям «Обнаженные сердца».

«Мэр Москвы передал фонду помощи детям «Обнаженные сердца» здание в центре города в безвозмездное пользование сроком на 10 лет. В «доме с флигелем», который находится по адресу: Новинский бульвар, д. 25-27 стр. 8 и стр. 10, разместится центр ранней помощи для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), а также обучающий центр для специалистов — педагогов, логопедов, эрготерапевтов. Все занятия в центре будут проводиться бесплатно», — говорится в сообщении.

В фонде рассчитывают, что новый центр откроет двери для детей и педагогов в сентябре 2019 г.

«Большое спасибо мэру Москвы С. Собянину за возможность расширить нашу работу! Фонд «Обнаженные сердца» уже помог шести московским городским психолого-педагогическим центрам внедрить эффективные программы помощи дошкольникам с РАС. А теперь у нас будет отдельная образовательная база, где еще больше специалистов из Москвы и других городов России смогут проходить стажировки, обучаться современным программам помощи, сразу же применять новые навыки, поработав с детьми в центре, а затем уже внедрять в свою ежедневную работу методы помощи с доказанной эффективностью. Подготовка квалифицированных специалистов  наша ключевая задача, ведь таким образом еще больше ребят с особенностями развития и членов их семей получат эффективную поддержку» — приводятся в сообщении слова основателя фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой

Отмечается, что дети с РАС будут заниматься в новом центре по интенсивной программе, направленной на развитие социально-бытовых, коммуникативных, игровых и академических навыков. Кроме того, фонд «Обнаженные сердца» будет вести программы помощи и для родителей этих ребят.

«Общая площадь помещений, переданных фонду «Обнаженные сердца» составила 859 кв. м», — говорится в заключении.