Ещё
С. Собянин передал фонду помощи детям здание в центре Москвы в безвозмездное пользование на 10 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

С. Собянин передал фонду помощи детям здание в центре Москвы в безвозмездное пользование на 10 лет 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в фонде помощи детям «Обнаженные сердца».
«Мэр Москвы передал фонду помощи детям «Обнаженные сердца» здание в центре города в безвозмездное пользование сроком на 10 лет. В «доме с флигелем», который находится по адресу: Новинский бульвар, д. 25-27 стр. 8 и стр. 10, разместится центр ранней помощи для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), а также обучающий центр для специалистов — педагогов, логопедов, эрготерапевтов. Все занятия в центре будут проводиться бесплатно», — говорится в сообщении.
В фонде рассчитывают, что новый центр откроет двери для детей и педагогов в сентябре 2019 г.
«Большое спасибо мэру Москвы С. Собянину за возможность расширить нашу работу! Фонд «Обнаженные сердца» уже помог шести московским городским психолого-педагогическим центрам внедрить эффективные программы помощи дошкольникам с РАС. А теперь у нас будет отдельная образовательная база, где еще больше специалистов из Москвы и других городов России смогут проходить стажировки, обучаться современным программам помощи, сразу же применять новые навыки, поработав с детьми в центре, а затем уже внедрять в свою ежедневную работу методы помощи с доказанной эффективностью. Подготовка квалифицированных специалистов  наша ключевая задача, ведь таким образом еще больше ребят с особенностями развития и членов их семей получат эффективную поддержку» — приводятся в сообщении слова основателя фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой.
Отмечается, что дети с РАС будут заниматься в новом центре по интенсивной программе, направленной на развитие социально-бытовых, коммуникативных, игровых и академических навыков. Кроме того, фонд «Обнаженные сердца» будет вести программы помощи и для родителей этих ребят.
«Общая площадь помещений, переданных фонду «Обнаженные сердца» составила 859 кв. м», — говорится в заключении.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 70 тыс. детей планирует летом перевезти ФПК на специальных поездах между Москвой, Анапой и Адлером В Госдуме изучают возможность ввода нормы по сопровождению детей старше 10 лет в поездах Главный диетолог Минздрава РФ: Около 7% российских детей с первых лет жизни страдают ожирением
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Кем был отец Александра Абдулова8
Тест: вы москвич или «понаехавший»?130
Тест: вы еще помните песни «На-На»?8
Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?3
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение