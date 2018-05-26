Фонду «Обнаженные сердца» переданы здания в центре столицы

Основанному всемирно известной моделью и общественным деятелем Натальей Водяновой благотворительному фонду «Обнаженные сердца» мэр Москвы Сергей Собянин передал в безвозмездное пользование комплекс из двух зданий на Новинском бульваре, где разместится центр ранней помощи для детей с расстройствами аутистического спектра.

В ходе церемонии передачи зданий Наталья Водянова сообщила, что новый центр распахнет двери для детей и педагогов в сентябре 2019 года. До этого момента в зданиях будет идти ремонт, а сотрудники фонда — формировать команду.

В новом центре дети будут заниматься по интенсивной программе, направленной на развитие социально-бытовых, коммуникативных, игровых и академических навыков. Кроме того, фонд «Обнаженные сердца» будет вести программы помощи для родителей, которые узнают больше об аутизме, особенностях коммуникации, научатся лучше понимать своих детей и развивать их потенциал, передает ТАСС

"Мы очень благодарны городу и лично мэру Сергею Семеновичу Собянину за то, что получили свой дом — это прекрасное здание в центре Москвы, до которого легко добраться. Теперь у нас будет отдельная образовательная база для специалистов из Москвы и других городов России", — подчеркнула Наталья Водянова.

Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» основан Натальей Водяновой в 2004 году. Основные направления его деятельности — создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и строительство инклюзивных игровых площадок для детей всех возрастов и возможностей. В настоящее время на счету фонда более 190 игровых объектов по всей России и за ее пределами, поддержка проектов десятков российских организаций, работающих с детьми, страдающими аутизмом, синдромом Дауна, церебральным параличом, умственной отсталостью и другими нарушениями, а также программа обучения педагогов школьных и дошкольных учреждений работе с детьми с аутизмом, Центр поддержки семьи и службы ранней помощи, организация летних лагерей для особых детей, ежегодный международный форум «Каждый ребенок достоин семьи».