Наталья Водянова пробежалась с сыном по Москве на марафоне «Бегущие сердца»

В центре Москвы прошел благотворительный марафон «Бегущие сердца», организованный супермоделью Натальей Водяновой

В акции приняли участие более пятнадцати тысяч человек, пожертвовавшие более сорока милионов рублей. Бежали все во главе с супермоделью Натальей Водяновой, возглавляющей благотворительный фонд «Обнаженные сердца», организовавший марафон, и ее шестнадцатилетним сыном Лукасом.

Принять участие в марафоне мог любой желающий, зарегистрировавшись на сайте проекта и выбрав одну из трех дистанций. В акции традиционно принимают участие олимпийские и паралимпийские чемпионы, звезды, журналисты, политики и бизнесмены. В этом году на старт вышли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и посол Катара в России Фахад бен Мохамед Альт-Аттыйя. Марафон организует фонд помощи детям «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой, помогающий детям с нарушениями развития.

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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru