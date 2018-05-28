Старший сын Натальи Водяновой вместе с мамой принял участие в благотворительном забеге

Мальчик всегда с удовольствием поддерживает добрые начинания модели.

Вчера, 27 мая, в Москве состоялся благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца», который ежегодно проходит в столице с 2015 года. Мероприятие, которое становится все популярнее, реализуется Фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» в рамках программы «Каждый ребенок достоин семьи». Соучредителем забега является Креативный директор ПОДИУМ маркет, энтузиаст любительского спорта Полина Киценко . Заметим, и Наталья Водянова, и Полина Киценко сами обычно принимают активное участие в забеге. А Наталью еще и старается поддерживать в этом ее старший сын Лукас. Поэтому 16-летний юноша пробежал всю дистанцию вчера вместе с мамой.

Видеоролик о том, как Наталья бежала рядом с сыном, она опубликовала вчера на своей странице в Instagram.

«Как приятно видеть в dашем сыне, Наташа, поддержку и опору! И, вероятно, здорово иметь такую хрупкую красавицу и сильную духом маму!👏», «Хорошо бежите, и главное со смыслом», «Сынок какой хорошенький», «Молодцы!😍», — откликнулись в комментариях подписчики.

Сам Лукас тоже похвастался своим участием в забеге. На личной странице в Instagram он опубликовал фотографии вместе с мамой.

Напомним, цель мероприятия — собрать как можно больше средств на расширение проекта ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития и членов их семей.

Как и в прошлом году, Зеленый марафон «Бегущие сердца» организовал для желающих сразу несколько дистанций: 4,2 км, 10 км, 21,1 км. Кроме того, мероприятие является инклюзивным, а потому был предложен отдельный соревновательный зачёт на дистанцию 10 км для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Первый благотворительный забег «Бегущие сердца» прошел еще в 2015 году. В забегах традиционно участвует множество олимпийских и паралимпийских чемпионов, звезд театра и кино, артистов, журналистов, бизнесменов, а также корпоративные беговые команды крупных компаний, прессы и телевидения. В 2016 году, например, на старт вышло 25 олимпийских призёров, что позволило зарегистрировать два рекорда России: «Наибольшее количество призеров олимпийских игр, участвующих в забеге» и «Забег с участием призеров олимпийских игр с наибольшим совокупным количеством медалей».

Напомним, Наталья Водянова основала Фонд «Обнаженные сердца» в 2004 году. С тех пор организация реализовала множество благотворительных проектов. А профессия Натальи Водяновой позволяет ей привлекать к работе фонда множество известных людей. Более того, в различных проектах фонда участвуют и ее дети. Модель воспитывает пятерых детей: шестнадцатилетнего Лукаса, двенадцатилетнюю Неву, десятилетнего Виктора, рожденных в браке с британским аристократом Джастином Портманом , а также четырехлетнего Максима и годовалого Романа от Антуана Арно . Самого младшего члена семьи модель начала показывать в Instagram совсем недавно. Раньше она предпочитала скрывать Романа от посторонних глаз. Заметим, что семья занимает очень важное место в жизни Натальи Водяновой. Дети, особенно старший Лукас, часто помогают маме в благотворительных акциях.

Фото: Starface.ru