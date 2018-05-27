Югра станет «Территорией детства»

В России пройдет конкурс «Город — территория детства». Организаторами конкурса стали Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации совместно с Ассоциацией малых и средних городов России.

Как сообщает МК «Югра», участие в конкурсе примут города, которые уделяют особое внимание комплексной работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Участие от нашего округа принимают: Ханты-Мансийск, Лангепас, Мегион, Нягань, Междуреченский, Новоаганск, Покур, Шапша.

Участникам предстоит выполнить три задания: Конкурсное задание №1: «Дети верят в чудеса». Проведение мероприятия, направленного на содействие активному включению добровольческого ресурса в поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Конкурсное задание №2: «Ребята с нашего двора». Организация продуктивной занятости детей в свободное время, включая мероприятия в каникулярное время.

Конкурсное задание №3: «Мастер ЖЭКА». Проведение на сайте www.igra-jeka.ru чемпионата среди учащихся 12-17 лет по социальной обучающей компьютерной игре «ЖЭКА: Чистый город», направленной на формирование бережного отношения детей к окружающей среде.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации http://fond-detyam.ru/konku… /gorod-territoriya-detstva-2018/. МК «Югра»