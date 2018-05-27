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4-летний малыш наглотался таблеток и попал в реанимацию
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4-летний малыш наглотался таблеток и попал в реанимацию 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Примерно в 22.30 26 мая к одной из многоэтажек по ул. Боровой микрорайона Молодежный в Бердске съехалось сразу несколько автомобилей экстренных служб, включая детскую реанимацию, автомобили полиции и Следственного комитета, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».
Как выяснилось, причиной повышенного внимания стал 4-летний ребенок, который наглотался таблеток. Мальчика отвезли в больницу и сделали промывание желудка. Сейчас его жизнь вне опасности, ребенка уже выписали из клиники.
В свою очередь подразделение оп делам несовершеннолетних поставило родителей ребенка на контроль в МВД. С ними провели профилактическую беседу, какое-то время за семьей будут приглядывать, чтобы впредь они не оставляли ребенка без присмотра и не оставляли опасные предметы в доступности малыша.
Бывают и более серьезные случаи. Два года назад в детскую клиническую больницу был доставлен годовалый ребенок с признаками отравления. Как выяснили медики, девочка отравилась курительными смесями. Похожий случай произошел в детском саду несколькими месяцами ранее, тогда курительными смесями. Найденными на детской площадке, отравились три воспитанницы детского сада.
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