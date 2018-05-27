4-летний малыш наглотался таблеток и попал в реанимацию

Примерно в 22.30 26 мая к одной из многоэтажек по ул. Боровой микрорайона Молодежный в Бердске съехалось сразу несколько автомобилей экстренных служб, включая детскую реанимацию, автомобили полиции и Следственного комитета , сообщает «Курьер. Среда. Бердск».

Как выяснилось, причиной повышенного внимания стал 4-летний ребенок, который наглотался таблеток. Мальчика отвезли в больницу и сделали промывание желудка. Сейчас его жизнь вне опасности, ребенка уже выписали из клиники.

В свою очередь подразделение оп делам несовершеннолетних поставило родителей ребенка на контроль в МВД . С ними провели профилактическую беседу, какое-то время за семьей будут приглядывать, чтобы впредь они не оставляли ребенка без присмотра и не оставляли опасные предметы в доступности малыша.

Бывают и более серьезные случаи. Два года назад в детскую клиническую больницу был доставлен годовалый ребенок с признаками отравления. Как выяснили медики, девочка отравилась курительными смесями. Похожий случай произошел в детском саду несколькими месяцами ранее, тогда курительными смесями. Найденными на детской площадке, отравились три воспитанницы детского сада.