В Бердске спасли ребенка, который отравился неизвестными таблетками

В Бердске 4-летний ребёнок отравился оставленными без присмотра лекарствами. Малыша удалось спасти бригаде медиков.

Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск», происшествие случилось поздним вечером 26 мая в одной из многоэтажек микрорайона Молодежный. В «скорую помощь» поступил вызов о том, что там отравился лекарствами 4-летний мальчик.

«Что именно это были за препараты и каким образом они попали к ребенку в руки, пока не известно, это еще предстоит выяснить», — пояснили в ГУ МВД России по НСО.

Ребёнка экстренно доставили в больницу и сделали промывание желудка. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, родители уже забрали его домой.