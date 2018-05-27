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В Бердске спасли ребенка, который отравился неизвестными таблетками
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В Бердске спасли ребенка, который отравился неизвестными таблетками 

АиФ-Новосибирск 23 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Бердске 4-летний ребёнок отравился оставленными без присмотра лекарствами. Малыша удалось спасти бригаде медиков.
Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск», происшествие случилось поздним вечером 26 мая в одной из многоэтажек микрорайона Молодежный. В «скорую помощь» поступил вызов о том, что там отравился лекарствами 4-летний мальчик.
«Что именно это были за препараты и каким образом они попали к ребенку в руки, пока не известно, это еще предстоит выяснить», — пояснили в ГУ МВД России по НСО.
Ребёнка экстренно доставили в больницу и сделали промывание желудка. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, родители уже забрали его домой.
Однако происшествием заинтересовался Следственный комитет и полиция. По факту семейного ЧП проводится проверка. Предстоит выяснить, какими таблетками отравился ребенок, почему смог свободно добраться до них и где в этот момент были родители.
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