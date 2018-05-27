Более 50 млн руб. собрал благотворительный зеленый марафон «Бегущие сердца»

Более 50 млн руб. собрал благотворительный зеленый марафон «Бегущие сердца» в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба одного из организаторов мероприятия — Сбербанка России.

«В этом году забег собрал по всей России 53 млн руб., из них в фонд «Обнаженные сердца» передано 40,5 млн руб., которые будут направлены на расширение проекта ранней помощи маленьким детям с нарушениями развития», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, более 160 тыс. человек приняли участие в зеленом марафоне «Бегущие сердца». В этом году забег в Москве впервые прошел на Васильевском спуске и в парке «Зарядье» у стен Кремля. Более 11 тыс. человек вышли на старты маршрутов, которые пролегали в историческом центре столицы. 25 тыс. детей приняли участие в детских забегах марафона. Одновременно марафон прошел в 56 городах России — от Калининграда до Владивостока, а также в Казахстане и Республике Беларусь.