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Стартовал всероссийский благотворительный марафон «Бегущие сердца»
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Стартовал всероссийский благотворительный марафон «Бегущие сердца» 

Авторадио 2 часа назад
Всероссийский благотворительный марафон «Бегущие сердца» начался буквально несколько минут назад. Главный старт — на Васильевском спуске в Москве. В этом году в нем принимает участие и команда Авторадио. В общей сложности марафон пройдет более чем в 54 городах России. Организаторы акции — Сбербанк и благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Собранные пожертвования направят на расширение проекта ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития и членов их семей. Проект станет частью программы фонда «Каждый ребенок достоин семьи», все средства, привлеченные в рамках забега, в полном объеме будут перечислены в фонд помощи детям «Обнаженные сердца», — уточнили организаторы.
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