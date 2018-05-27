Нужны ли детям синие огурцы и монстры из загробного мира? В России введут экспертизу игрушек

В России появятся социальная и психолого-педагогическая экспертизы детских игрушек. Минпромторг этим летом должен представить документ, регламентирующий их проведение.

Как пояснили в министерстве, в ближайшее время представят проект постановления правительства, наделяющий ведомство правом на разработку критериев проведения экспертиз.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина считает правильным, что в обществе начнется дискуссия, какие игрушки нужны детям, — сообщает « Российская газета ».

«Но не думаю, что дело должно доходить до реальных запретов, — считает эксперт. — В 2007 году в Санкт-Петербурге уже пытались запретить производство и ввоз игрушек. Но эксперимент провалился, так как эксперты расходились во мнении: одним не нравились куклы, а другим — нравились. Психолого-педагогическая экспертиза предполагает серьезные научные исследования. Но даже и их результаты должны быть для производителей рекомендательными».

Критерии «вредности» и «полезности» больше нужны для родителей, которые и покупают игрушки для своих детей. По мнению семейного психолога Елены Шамовой, игрушки должны быть развивающими, добрыми, позитивными и не нарушать общую логику и восприятие ребенка. Если ежик, то он должен быть соответствующего окраса, если апельсин, то не фиолетовый. Психолог подчеркнула, что игрушки должны соответствовать реальности мира, а не путать сознание ребенка, и уж тем более — не должны пугать его.

Продающиеся в детских магазинах монстры — это вовсе и не игрушки, а сувениры-приколы, которые преимущественно завозят из Китая. Через таможню эта продукция проходит как сувенирная, под такой же маркировкой её и продают. Но магазинам детских товаров никто не запрещает брать на реализацию «страшилки», которые хорошо раскупают. При этом вся ответственность за травмирование психики ребенка ложится на родителей. Кроме того, как поясняют в Роспотребнадзоре , китайские сувениры делают, как правило, из мягкого полимера — продукта, полученного из отработанных медицинских изделий. При нагревании такие материалы могут быть токсичны, поэтому это еще один повод серьезно задуматься, стоит ли их приобретать даже для взрослых.

По оценке Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, доля отечественных игрушек на рынке сейчас составляет 22%, остальное — импорт. Главный поставщик — Китай. Роспотребнадзор постоянно снимает с реализации некачественные китайские игрушки. Самыми распространенными нарушениями являются пробелы в маркировке товаров — не указан возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, или нет даты изготовления. Однако встречаются и более грубые нарушения — превышенное содержание фенола, слишком громкий звук, издаваемый игрушками и другие.