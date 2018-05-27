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Первая смена детей отправится к месту отдыха сегодня
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Первая смена детей отправится к месту отдыха сегодня 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Сегодня в 18.00 от станции «Ноябрьск 1» к месту отдыха отправится первая смена детей. Это 30 ребят, которые оздоровятся в детском лагере «Серебряный бор» на юге Тюменской области. Планируются, что за все лето здесь проведут свои каникулы 114 школьников. Путь до места отдыха составит около суток. Все это время рядом с детьми будут находиться три сопровождающих.
Всего за пределами Ноябрьска этим летом отдохнут около двух тысяч детей. Их уже ждут в детских лагерях не только на юге Тюменской области, но и в Краснодарском крае, в Крыму и в Болгарии. Свободные путевки остались только в центр восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка». Это 80 мест на третью и четвертую смены. Напомним, путевка бесплатная. Родители оплачивают только дорогу. Чтобы ребенка возрастом до 10 лет отправить в Тюмень, родителям нужно заплатить 2 тысячи рублей, дорога для детей старшего возраста стоит 4 тысячи рублей.
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