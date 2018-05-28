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Нижегородцам дали рекомендации, как собрать ребенка в лагерь
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Нижегородцам дали рекомендации, как собрать ребенка в лагерь 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В преддверии старта летней оздоровительной кампании специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области напоминают, как собрать ребенка в лагерь.
Так как в лагере ребёнку предстоит жить с другими ребятами, стоит заранее напомнить ему о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать базовые правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки после посещения туалета.
Стоит умеренно использовать духи и даже средство от насекомых — в закрытом помещении их запах может быть невыносим. Перебарщивать с парфюмерно-косметическими средствами не стоит и потому, что их высокая концентрация может спровоцировать аллергическую реакцию у некоторых детей.
Несколько правил стоит запомнить и родителям, которые, навещая ребёнка, нередко привозят сладости и скоропортящиеся или не совсем полезные продукты. Эксперты Управления Роспотребнадзора советуют не привозить в лагерь лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты и еду домашнего приготовления.
Рекомендуется привозить с собой небольшое количество продуктов, чтобы ребёнок мог съесть их за один раз. При этом все они должны быть свежими — нужно обязательно обращать внимание на срок реализации продукта, указанный на упаковке, а также условия хранения — важно обеспечить правильный температурный режим.
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