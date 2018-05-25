Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по сбору детей в лагерь

Роспотребнадзор опубликовал наглядную инструкцию, которая поможет собрать детей на летний отдых. В ней не только указано количество вещей, которые нужно положить в детский чемодан, но даны советы по поведению ребенка в лагере, правилам общежития в отряде и посещения детей в родительский день. В частности, ведомство предлагает напомнить детям о соблюдении базовых правил гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки после посещения туалета.

Стоит умеренно использовать духи и даже средство от насекомых — в закрытом помещении запах может спровоцировать аллергическую реакцию у некоторых детей.

Несколько правил стоит запомнить и родителям, которые, навещая ребёнка, нередко привозят сладости и скоропортящиеся или не совсем полезные продукты. Эксперты Роспотребнадзора советуют не привозить в лагерь лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты и еду домашнего приготовления.

В детском чемодане на смену в 21 день должно быть:

2 зубных щетки, паста Мыло в мыльнице, мочалка 3 бритвенных станка (для старших детей) 2 банных полотенца Дезодорант Средства женской гигиены 2 пляжных полотенца 2 упаковки бумажных платочков Индивидуальные лекарства (по согласованию с вожатыми) Кремы от комаров, от ожогов и от загара

Из одежды нужно положить:

5 обычных футболок и одну белую для прощальных пожеланий Спортивный костюм 2 теплых кофты с длинным рукавом (на молнии или пуговицах) 2 пары штанов или джинсов 2 кофты с длинным рукавом 5 пар шортов 2 юбки и 2 платья Наряд для дискотек 21 пару носков 21 шт. трусов 2 головных убора 2 купальника и 5 шт. плавок для мальчика (ярких цветов) 2 пижамы Солнечные очки, зонтик

Обувь:

Кроссовки Комнатные тапочки Резиновые тапочки Сандалии и другая открытая обувь

Не забыть:

Зарядку для телефона Книгу Флагу для воды на 0,5 литра Влажные салфетки Деньги (по согласованию с вожатыми)

Все вещи нужно подписывать. Списки лучше всего составить в двух экземплярах: один положить ребенку в чемодан, другой — оставить себе. В лагерь не нужно давать дорогостоящую технику или планшеты.