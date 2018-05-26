Роспотребнадзор «забраковал» 700 российских летних лагерей 

Санитарные врачи перед стартом летней оздоровительной кампании проинспектировали 38 тысяч детских лагерей. Семьсот из них не получили «добро» на работу, они фактически оказались не готовы к приему детей. Итоги глобальной проверки ведомство опубликовало на своем официальном сайте.
За выявленные нарушения санитарного законодательства составлено почти три с половиной тысячи протоколов об административном правонарушении и вынесено без малого две с половиной тысячи постановлений о штрафах. Суммарно казна государства пополнилась на сумму более 11,5 миллионов рублей.
Особое внимание специалисты уделили отдыху и оздоровлению социально незащищенных групп детей (детей–сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных и неполных семей). В российских лагерях в приоритетном порядке отдохнут 160 тысяч ребят этих категорий. Всего, по данным Минпросвещения, в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года отдохнут более 6 миллионов детей.
В понедельник в территориальных управлениях Роспотребнадзора начнет работу «горячая линия» по вопросам детского отдыха и оздоровления. Специалисты расскажут, на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха..