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Роспотребнадзор «забраковал» 700 российских летних лагерей
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Роспотребнадзор «забраковал» 700 российских летних лагерей 

N24.ru 26 мая 2018
Фото: Newsroom24
Санитарные врачи перед стартом летней оздоровительной кампании проинспектировали 38 тысяч детских лагерей. Семьсот из них не получили «добро» на работу, они фактически оказались не готовы к приему детей. Итоги глобальной проверки ведомство опубликовало на своем официальном сайте.
За выявленные нарушения санитарного законодательства составлено почти три с половиной тысячи протоколов об административном правонарушении и вынесено без малого две с половиной тысячи постановлений о штрафах. Суммарно казна государства пополнилась на сумму более 11,5 миллионов рублей.
Особое внимание специалисты уделили отдыху и оздоровлению социально незащищенных групп детей (детей–сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных и неполных семей). В российских лагерях в приоритетном порядке отдохнут 160 тысяч ребят этих категорий. Всего, по данным Минпросвещения, в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года отдохнут более 6 миллионов детей.
В понедельник в территориальных управлениях Роспотребнадзора начнет работу «горячая линия» по вопросам детского отдыха и оздоровления. Специалисты расскажут, на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха..
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