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Зачем родителям проверять документы детских летних лагерей?
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Зачем родителям проверять документы детских летних лагерей? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
«После трагедии 2016 года в лагере на карельском Сямозере изменились федеральные законы, — пояснили в краевом управлении Роспотребнадзора. — В санитарных правилах появились новые требования. С этого года выдаются санэпидзаключения, раньше выдавались разрешительные письма. Сейчас все лагеря, а их в крае 666, проверены и готовы принять детей. Всего в них этим летом отдохнут 77,5 тысячи юных ставропольцев».
По информации управления, до начала первой смены все работники пищеблоков прошли медобследование. Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды, воды плавательных бассейнов и водоёмов, исследовал песок пляжей, оценил готовность мест проживания и отдыха детей, медпунктов. Территории лагерей к началу смены обработают от клещей.
Вопросы по летнему отдыху детей можно задать по телефону «горячей линии» Роспотребнадзора 8800-700-88-26 в будни с 10:00 до 13:00 до 11 июня.
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