Зачем родителям проверять документы детских летних лагерей?

«После трагедии 2016 года в лагере на карельском Сямозере изменились федеральные законы, — пояснили в краевом управлении Роспотребнадзора . — В санитарных правилах появились новые требования. С этого года выдаются санэпидзаключения, раньше выдавались разрешительные письма. Сейчас все лагеря, а их в крае 666, проверены и готовы принять детей. Всего в них этим летом отдохнут 77,5 тысячи юных ставропольцев».

По информации управления, до начала первой смены все работники пищеблоков прошли медобследование. Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды, воды плавательных бассейнов и водоёмов, исследовал песок пляжей, оценил готовность мест проживания и отдыха детей, медпунктов. Территории лагерей к началу смены обработают от клещей.

Вопросы по летнему отдыху детей можно задать по телефону «горячей линии» Роспотребнадзора 8800-700-88-26 в будни с 10:00 до 13:00 до 11 июня.