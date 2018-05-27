В Ноябрьск приезжают реабилитологи из Омска

Завтра в Ноябрьске начнут работать специалисты из омского центра детской неврологии и реабилитации «Ангел». Они приехали сегодня по приглашению благотворительного фонда «Ямине» и общественной организации «Необычные дети Ноябрьска». На базе Центра здоровья реабилитологи будут проводить развивающие и логопедические занятия и лечебную физкультуру для детей. Длительность одного занятия 40-50 минут. Все зависит от диагноза ребенка.

Всего в Ноябрьске терапию пройдут 16 детей. Это ребята с задержкой психического и речевого развития, ДЦП, аутисты. В городе специалисты будут работать до 12 июня, а затем отправятся в микрорайон Вынгапуровский, где пробудут две недели. Там они окажут помощь 14 детям.

Добавим, сегодня в Ноябрьске работают и специалисты коррекционно-развивающего центра «Шаг» из Тюмени. Они тоже приехали по приглашению благотворительного фонда «Ямине» и проводят занятия с детьми из общественной организации «Солнечный круг».