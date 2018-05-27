Ещё
В Ноябрьск приезжают реабилитологи из Омска
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

В Ноябрьск приезжают реабилитологи из Омска 

Noyabrsk24.ru 25 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Завтра в Ноябрьске начнут работать специалисты из омского центра детской неврологии и реабилитации «Ангел». Они приехали сегодня по приглашению благотворительного фонда «Ямине» и общественной организации «Необычные дети Ноябрьска». На базе Центра здоровья реабилитологи будут проводить развивающие и логопедические занятия и лечебную физкультуру для детей. Длительность одного занятия 40-50 минут. Все зависит от диагноза ребенка.
Всего в Ноябрьске терапию пройдут 16 детей. Это ребята с задержкой психического и речевого развития, ДЦП, аутисты. В городе специалисты будут работать до 12 июня, а затем отправятся в микрорайон Вынгапуровский, где пробудут две недели. Там они окажут помощь 14 детям.
Добавим, сегодня в Ноябрьске работают и специалисты коррекционно-развивающего центра «Шаг» из Тюмени. Они тоже приехали по приглашению благотворительного фонда «Ямине» и проводят занятия с детьми из общественной организации «Солнечный круг».
Noyabrsk24.ru: последние новости
В посёлке Железнодорожников школьников отпустили по домам из-за сильного запаха газа Первая смена детей отправится к месту отдыха сегодня Четыре десятка подростков Ноябрьска поставлены на учёт за распитие спиртного
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна уникального наклона Майкла Джексона
Ургант высмеял новость о своем особняке за $7 млн4
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Кем был отец Александра Абдулова9
Тест: вы еще помните песни «На-На»?9
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение