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«Подружись со спортом»: в Минске выбрали лучшие детские рисунки
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«Подружись со спортом»: в Минске выбрали лучшие детские рисунки 

Мир24 10 минут назад
В Минске назвали победителей конкурса детского рисунка «Подружись со спортом». Организаторы получили более 180 тысяч работ от школьников со всей страны, но до финала дошли только 70, передает телеканал «МИР 24». Награждение прошло в Зале славы Национального олимпийского комитета. Но независимо от результатов, подарки получат все финалисты. Ребята поедут в детский лагерь «Зубренок», а в столице будут установлены билборды с рисунками самых «спортивных художников». Работы оценивали пусть и не мастера живописи, но профессиональные белорусские спортсмены.
«Требований нет, это принципиально. Мы позиционируем конкурс как художественно-спортивный. Мы не ищем художественные таланты в первую очередь, а просто хотим охватить максимальное количество детей, дать им возможность завить о себе. Поэтому, может, работы и многим покажутся не совсем профессиональными, но все эти работы очень искренние и добрые», — рассказала помощник председателя президентского спортивного клуба Ксения Валаханович.
Конкурс детского рисунка проходит уже в четвертый раз. Участие в нем принимают школьники с первого по шестой класс.
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