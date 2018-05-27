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Юные жители города проведут каникулы на летних площадках
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Юные жители города проведут каникулы на летних площадках 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Более тысячи детей отдохнут на городских летних площадках. Они традиционно откроются первого июня и будут функционировать на базе 8 учреждений, подведомственных Управлению по делам семьи и молодежи. В центре «Факел», мкрн. Вынгапуровский, Спортивно-техническом клубе, в молодежных центрах «Современник», «Вертикаль», «Ровесник», «Кадет», «Перспектива» и во Дворце молодежи.
Каждое из учреждений подготовило на лето свою развлекательную программу. Для детей будут организованы экскурсии, игры на свежем воздухе, спортивные соревнования, мастер-классы, походы. Записать ребенка на летнюю площадку можно без привязки к месту жительства. Специалисты Управления по делам семьи и молодежи отмечают, что с каждым годом детей, проводящих свои каникулы в городе, становится все больше. Детские площадки для родителей — хорошая альтернатива занять своего ребенка в дни каникул.
Добавим, первого июня начнут работать и пришкольные лагеря. За одну смену их посетят более тысячи детей. Их торжественное открытие пройдет в школах с 10 до 11 утра.
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