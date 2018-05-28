В День защиты детей в парке у Святого озера пройдет праздник

Маленькие жители Косино-Ухтомского района, а также их родители смогут принять участие в празднике, который пройдет в парке у Святого озера. Мероприятие состоится 1 июня в День защиты детей. В этот день проведут праздничный концерт и различные мастер-классы. Также 1 июня будут работать аттракционы.

В концерте выступят профессиональные исполнители и творческие коллективы района. Среди них будут победители и призеры вокального и танцевального конкурсов «Вдохновение».

Кроме того, гостей праздника ждут спортивные аттракционы и батут. Любителям животных предоставят возможность покататься на пони. На мастер-классах все желающие смогут научиться делать оригами, обереги, плетеные сувениры из соломки и яркие аппликации. Детям интересно будет сыграть в интерактивную игру-квест «Веселый паровозик». Те, кто «проедет» все станции, правильно отвечая на вопросы, получит приз.

Отметим, что праздник организуют управа района Косино-Ухтомский и ГБУ «Спортивно-досуговый центр „Триумф“.