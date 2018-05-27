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Более двух тысяч участников соберет праздник Дня защиты детей в Краснодаре
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Более двух тысяч участников соберет праздник Дня защиты детей в Краснодаре 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
1 июня в кубанском парке 30‐летия Победы и Дворце спорта «Олимп» пройдет День защиты детей. Более двух тысяч ребят края примут участие в летнем празднике, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
В столицу Кубани приедут дети из малообеспеченных семей, победители творческих и интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований, воспитанники детских домов, школ-интернатов, социально-реабилитационных центров.
«В парке будут работать 43 тематические интерактивные площадки, пройдут конкурсы и турниры. В «Городе Славы» детей ожидают экспонаты боевой техники времен Великой Отечественной войны, выставочный зал Боевой Славы. На мастер-классах детей научат изготовлению сувениров из соломки, фетра, джута, рисованию на холстах, на воде, созданию шедевров из песка, работе с объемными красками 3D», — рассказали в администрации.
В «Туристическом городке» будет возможность пройти курс специальной туристской подготовки. Ребята научатся управлять катамараном, рафтом, а также освоят фигурное вождение на велосипеде. А в «Олимпе» детишки попадут на концерт.
Кубанская окрошка попала в Книгу рекордов Гиннеса России. Суп хватило на 400 порций.
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