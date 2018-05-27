Детей и подростков начнут искать на запрещенных пляжах Ростова

Следить за тем, купаются ли дети в запрещенных для этого местах, начнут в Ростове. Для этого комиссия по делам несовершеннолетних будет проверять окрестности ближайших водоемов.

— Будут проведены рейды по Ростовскому морю, территории Кумженской рощи, песчаной косы в районе Нижнего железнодорожного проезда, роднику Гремучему, Цыганскому озеру, Парамоновским складам, городскому пляжу и другим, — сообщает городская администрация.

Предполагается, что такие рейды станут постоянными на летнее время.

С родителями представители комиссии проведут беседы о мерах осторожности на водоемах, профилактике несчастных случаев и в целом по безопасному поведению детей во время каникул.

Для большего результата власти собираются использовать социальную рекламу. Ростовские поликлиники будут массово рассылать родителям СМС с информацией по обеспечению детской безопасности.

Ранее 161.ru писал о том, что летом в рамках специальных проверок находящихся без родителей публичных местах несовершеннолетних будут возвращать домой.