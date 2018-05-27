Россиянку проучили за жалобы на неблагоустроенную детскую площадку

Администрация города Ахтубинска Астраханской области в ответ на претензии местной жительницы к качеству детской площадки во дворе дома демонтировала ее. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В своих заявлениях мать троих детей указывает на бездумно установленное детское игровое оборудование, отсутствие игрового комплекса для детей младше трех лет, не прорезиненное покрытие, малое количество качель, установку всего двух лавочек, — это лишь малый перечень претензий недовольной мамочки», — отмечается в сообщении.

В итоге власти демонтировали комплекс и перевезли его к другому дому «по многочисленным просьбам жильцов». На месте же бывшей площадки остался пустырь. Сама женщина рассказала местной газете «Волга», что чиновники ее неправильно поняли.

По словам многодетной матери Натальи Кадыковой, некоторые элементы были опасны для детей, а недочеты вполне по силам устранить. Однако в ответном письме чиновники лишь прислали перечень игровых элементов.

Жители микрорайона, оставшегося без игрового комплекса, организовали собрание для обсуждения ситуации. В нем приняли участие и депутаты, однако вопрос так и остался нерешенным. «Представителей администрации не было, а депутаты не сказали нам что делать», — заключила Наталья Кадыкова.