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Белла Потемкина настроена отправить 9-летнюю дочь в летний лагерь
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Белла Потемкина настроена отправить 9-летнюю дочь в летний лагерь 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
В стране отгремели последние звонки, выпускникам нужно готовиться к сдаче экзаменов, а вот родителям остальных школьников предстоит решить главную задачу: куда отправить свое чадо на летние каникулы. Задалась таким вопросом и дизайнер Белла Потемкина, крепко задумавшись, а не отправить ли свою 9-летнюю дочь в лагерь.
Мамы школьников России вздохнули с облегчением — учебный год закончился. Конечно, если вашему отпрыску пока не надо сдавать выпускные экзамены, о тетрадях и тестах вы можете не думать все лето. Однако перед родителями встает другой насущный вопрос: как организовать досуг ребенка в летние месяцы? Хорошо, если у вас есть дача, на которой есть возможность жить летом, или заботливая бабушка в деревне, где ваше чадо будет дышать свежим воздухом и питаться зеленью прямо с грядки. Однако, увы, такая возможность есть далеко не у каждой семьи, а брать отпуск на три месяца родители тоже не имеют возможности. В этой ситуации остается очень интересным вариант летнего лагеря. Выходцы советского детства прекрасно помнят эти пионерские учреждения, с построением, распорядком дня и прочими развлечениями. А чего ждать мамам и папам от современных детских лагерей?
Дизайнер Белла Потемкина впервые задумалась на эту тему, о чем сообщила своим подписчикам в Инстаграме. Звезда засыпала читателей блога вопросами: «Как вы относитесь к ДЕТСКИМ поездкам в летние лагеря? Часто отпускаете своих детишек? Как они переносят поездку? С какими впечатлениями возвращаются?» Оказывается, блондинка выбирает летний лагерь для 9-летней дочери Евы. Белла предварительно остановила свой выбор на языковом лагере, но никак не определилась пока, какая форма обучения ей больше импонирует: игровая или в виде занятий. Огромный выбор летних учреждений для детишек Белла считает плюсом, однако перечислила и минусы пребывания в таких заведениях. «А вот то, что мне, кстати, не очень нравится, так это идея, когда в одной комнате живут сразу очень много девочек. Самое комфортное — это 2, 3 человека.»
У дизайнера накопилась масса вопросов на тему летнего отдыха ребенка. Оно и понятно, любую маму, отправляющую свое чадо в какое-то заведение на несколько недель, интересуют вопросы: как кормят, какие условия проживания, а как обстоят дела с безопасностью и компетентны ли воспитатели. Ну и еще саму Потемкину интересует, выбирать ли для своей кровинки отечественный отдых или все же делать ставки на учреждения за пределами России. Подписчицы Беллы откликнулись на такой актуальный в начале лета вопрос. Оказывается, многие мамы пользуются услугами летних лагерей и даже дают рекомендации по этому поводу. Дизайнеру посоветовали конкретные учреждения, а также озвучили ряд вопросов, которые необходимо задать администрации, дабы проверить уровень организации. В большинстве случаев такие «проверки» касаются вопросов безопасности, экстренных ситуаций, пожаров и так далее. А в наше время, согласитесь, это очень актуально, ведь речь идет о жизни и здоровье будущего поколения.
Кстати, не забывайте, что лето — прекрасная пора для чтения. Список детской литературы, которая прекрасно впишется в жаркий сезон, обязательно поможет сделать правильный выбор.
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