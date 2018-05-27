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День защиты детей: куда сводить ребенка в Подмосковье 1 июня
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День защиты детей: куда сводить ребенка в Подмосковье 1 июня 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Подмосковные музеи разработали особую программу, приуроченную к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Полная программа мероприятий опубликована на сайте Министерства культуры Московской области.
В усадьбе Достоевских в Даровом 1 июня соберутся воспитанники художественных школ Подмосковья. Ребятам проведут экскурсию, расскажут об основных вехах в жизни писателя. После этого юные художники напишут несколько пейзажей-зарисовок, которые разместят в выставочном пространстве флигеля. После этого детей ждет чаепитие.
В музее-заповеднике «Зарайский кремль» малыши смогут поучаствовать в игре «Детство — время золотое». По легенде, в одной из башен кремля запрятан древний клад. Задача участников — пройти все испытания, решить головоломки, отгадать загадки и найти сокровище. Администрация музея обещает всем детям подарки и массу положительных эмоций.
Также поучаствовать в интерактивных программах можно будет и в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина. Он откроет свои двери для всех детей, в том числе для малышей с особенностями развития. Школьники смогут попробовать себя в качестве музейных работников и даже стать музейными экспонатами.
Посетители Серпуховского историко-художественного музея смогут поучаствовать в тематической экскурсии «По музею с карандашом», в течение которой дети будут решать ребусы и загадки. Потом начнется интерактивное занятие «Сказки в красках» и конкурс рисунков на асфальте.
Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей представит вместе с Домом культуры «Огонек» села Введенское целую серию мастер-классов для детей. Также школьники смогут поучаствовать в подвижных играх на воздухе.
В литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» откроется филателистическая выставка «Хочу все знать!». На уникальной экспозиции представлены экспонаты, рассказывающие о жизни школьников периодов до революции и Советского союза.
В усадьбе Тараканово школьников Подмосковья встретят чаепитием со сладостями. Каждый найдет себе развлечение на празднике детства здесь: администрация обещает загадки, розыгрыши, эстафеты, творческие мастерские и даже театральную постановку, в которой поучаствуют дети.
1 июня в Краснодаре, в кубанском парке 30‐летия Победы и Дворце спорта «Олимп», пройдет День защиты детей. Более двух тысяч ребят края примут участие в летнем празднике
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