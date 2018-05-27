Элтон Джон раздал детям в Ереване слуховые аппараты

"В рамках благотворительной акции, прошедшей в воскресенье в Ереване с участием Саркисяна, Элтона Джона и директора фонда Starkey Hearing Technologies Уильяма Остина, детям из различных регионов Армении и Арцаха были переданы 100 слуховых аппаратов", — говорится в сообщении администрации Саркисяна.

Мероприятие состоялось в детском реабилитационном центре «Айк и Эльза Титизян».

"В ходе трехдневной благотворительной акции фонд Starkey Hearing Technologies подарит детям и взрослым 2500 слуховых аппаратов", — отмечается в сообщении.