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Элтон Джон раздал детям в Ереване слуховые аппараты
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Элтон Джон раздал детям в Ереване слуховые аппараты 

Газета.Ru 1 час назад
Президент Армении Армен Саркисян и британский певец Элтон Джон приняли участие в благотворительной акции, в рамках они раздали детям слуховые аппараты, передает РИА «Новости».
"В рамках благотворительной акции, прошедшей в воскресенье в Ереване с участием Саркисяна, Элтона Джона и директора фонда Starkey Hearing Technologies Уильяма Остина, детям из различных регионов Армении и Арцаха были переданы 100 слуховых аппаратов", — говорится в сообщении администрации Саркисяна.
Мероприятие состоялось в детском реабилитационном центре «Айк и Эльза Титизян».
"В ходе трехдневной благотворительной акции фонд Starkey Hearing Technologies подарит детям и взрослым 2500 слуховых аппаратов", — отмечается в сообщении.
Ранее Элтон Джон выступил на свадьбе американской актрисы Меган Маркл и принца Гарри.
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