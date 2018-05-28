Николай Валуев рассказал об отношениях с детьми

Николай и его супруга Галина вместе уже 19 лет, в браке родилось трое детей — Григорий, Ирина и Сергей. Многодетному отцу нечасто удается пообщаться с детьми. Несмотря на то что Валуев закончил спортивную карьеру, дел у него не убавилось. Он курирует благотворительные организации, решает политические вопросы, снимается. С детьми он чаще общается по телефону, чем лично. «Очень часто детские графики не совпадают.с моими. В то время, пока я дома, они учатся, на тренировка или где-то заняты. У нас крайне сужено общение, оно сводится больше к телефонному разговору и к конкретной, короткой, концентрированной истории», — цитирует Валуева «Антенна-Телесемь».

Воспитанием детей в каждодневном режиме занимается жена Валуева Галина. Она домохозяйка, поэтому времени у нее больше. Николай признается, что во всем доверяет супруге и очень ее ценит. Он всегда очень тепло отзывается обо всех членах семьи и охотно о них рассказывает в интервью.

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