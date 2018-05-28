Детям с нарушениями слуха и зрения из уезда Сихэ проведены бесплатные операции в Пекине

Пекин, 27 мая / Синьхуа / — В январе 2018 года Детско-юношеский фонд Китая организовал в уезде Сихэ провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ бесплатный медицинский осмотр 101 ребенка с нарушениями слуха и зрения, а также 1000 учащихся двух начальных школ. По результатам осмотра, который проводили специалисты Пекинской детской больницы, были отобраны 12 детей для пересадки искусственной ушной улитки и еще 42, нуждающиеся в офтальмологических операциях. 15 маленьких пациентов на днях прибыли в Пекинскую детскую больницу, где им были проведены операции. Все расходы, связанные с лечением, проживанием, питанием и передвижением детей, взял на себя Детско-юношеский фонд Китая. Фотографии Синьхуа/Чжан Юйвэй

Пекин, 27 мая /Синьхуа/ — В январе 2018 года Детско-юношеский фонд Китая организовал в уезде Сихэ провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ бесплатный медицинский осмотр 101 ребенка с нарушениями слуха и зрения, а также 1000 учащихся двух начальных школ. По результатам осмотра, который проводили специалисты Пекинской детской больницы, были отобраны 12 детей для пересадки искусственной ушной улитки и еще 42, нуждающиеся в офтальмологических операциях. 15 маленьких пациентов на днях прибыли в Пекинскую детскую больницу, где им были проведены операции. Все расходы, связанные с лечением, проживанием, питанием и передвижением детей, взял на себя Детско-юношеский фонд Китая. Фотографии Синьхуа/Чжан Юйвэй

Пекин, 27 мая /Синьхуа/ — В январе 2018 года Детско-юношеский фонд Китая организовал в уезде Сихэ провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ бесплатный медицинский осмотр 101 ребенка с нарушениями слуха и зрения, а также 1000 учащихся двух начальных школ. По результатам осмотра, который проводили специалисты Пекинской детской больницы, были отобраны 12 детей для пересадки искусственной ушной улитки и еще 42, нуждающиеся в офтальмологических операциях. 15 маленьких пациентов на днях прибыли в Пекинскую детскую больницу, где им были проведены операции. Все расходы, связанные с лечением, проживанием, питанием и передвижением детей, взял на себя Детско-юношеский фонд Китая. Фотографии Синьхуа/Чжан Юйвэй

Пекин, 27 мая /Синьхуа/ — В январе 2018 года Детско-юношеский фонд Китая организовал в уезде Сихэ провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ бесплатный медицинский осмотр 101 ребенка с нарушениями слуха и зрения, а также 1000 учащихся двух начальных школ. По результатам осмотра, который проводили специалисты Пекинской детской больницы, были отобраны 12 детей для пересадки искусственной ушной улитки и еще 42, нуждающиеся в офтальмологических операциях. 15 маленьких пациентов на днях прибыли в Пекинскую детскую больницу, где им были проведены операции. Все расходы, связанные с лечением, проживанием, питанием и передвижением детей, взял на себя Детско-юношеский фонд Китая. Фотографии Синьхуа/Чжан Юйвэй