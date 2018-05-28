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Нашли застройщика для детского сада на Тутаевском шоссе: смотрим его проект
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Нашли застройщика для детского сада на Тутаевском шоссе: смотрим его проект 

76.ru 49 минут назад
Фото: 76.ru
В Ярославле построят ещё один детский сад, он появится в микрорайоне «Яблоневый посад» на Тутаевском шоссе. Власти заявляли ранее, что он должен открыться уже в 2019 году, поэтому уже определён подрядчик, который займётся стройкой.
Контракт на 169,665 миллиона рублей выиграла компания «Горстройзаказчик». Начальная цена контракта была 174 миллиона.
Новый садик сможет принять 280 малышей. Здание будет трёхэтажным.
Проект будущего детского сада
— Ближайший жилой дом расположится примерно на расстоянии 30 метров от границы участка, — уточняется в документации. — Площадь детского сада — 14,9 тысячи квадратных метров. Здание детского сада размещено на участке таким образом, чтобы главный фасад и основные подходы к зданию были обращены ко 2-му Брагинскому проезду, откуда и ожидается основной поток детей с родителями. Входы и выходы из здания связанны сетью пешеходных дорожек.
Всего на территории садика будет 12 детских площадок для дошкольников и ясельных групп. По периметру территории детского сада высадят деревья.
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