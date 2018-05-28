Вожатые детских оздоровительных лагерей будут подтверждать уровень профмастерства региональным сертификатом

В Свердловской области завершается подготовка к летней оздоровительной кампании. По данным регионального министерства общего и профессионального образования, в этом году детей примут 73 загородных оздоровительных лагеря, 1097 площадок дневного пребывания, 27 санаториев, семь палаточных лагерей и один туристический. В Минобразования подчеркивают: серьезное внимание в ходе подготовки уделяется обеспечению норм безопасности, в том числе приобретению нового оборудования, подготовке персонала.

«В оздоровительных организациях будут работать порядка 16 тысяч педагогических работников. Кадровому составу мы уделяем большое внимание. У нас работает несколько школ подготовки вожатых. Как некий показатель качества подготовки — введен региональный сертификат вожатого. Его получают те, кто прошел соответствующую подготовку, все предусмотренные этапы», — сказал начальник отдела организации оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере министерства общего и профессионального образования Свердловской области Сергей Карсканов, отметив, что на реализацию проекта отводится три года.

Напомним, что в этом году увеличение объемов финансирования летней оздоровительной кампании в Свердловской области и перевод большинства загородных детских лагерей на четырехсменный режим работы позволят отправить летом 2018 года отдыхать более 376 тысяч юных уральцев. Более 58 тысяч из них побывают в загородных лагерях. Всего в этом году на летнее оздоровление детей выделено свыше двух миллиардов рублей, что почти на 200 миллионов больше, чем в прошлом году. Из общей суммы более 1,4 миллиарда рублей — средства, выделенные из бюджета Свердловской области.

Отметим также, что традиционно более полутора тысяч юных жителей нашего региона отправятся в летние месяцы на черноморское побережье на традиционном «Поезде здоровья». Отправка первого состава запланирована на 3 июня.