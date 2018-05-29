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Вожатых свердловских лагерей проверят на профрпигодность
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Вожатых свердловских лагерей проверят на профрпигодность 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Вожатые уральских лагерей должны будут доказать свою профпригодность. Перед началом работы педагогам предстоит получить специальный сертификат, об этом сообщает во вторник, 29 мая, «АиФ-Урал».
«В оздоровительных организациях будут работать порядка 16 тысяч педагогических работников. Кадровому составу мы уделяем большое внимание. У нас работает несколько школ подготовки вожатых. Как некий показатель качества подготовки — введен региональный сертификат вожатого. Его получают те, кто прошел соответствующую подготовку, все предусмотренные этапы», — заявил начальник отдела организации оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере министерства общего и профессионального образования Свердловской области Сергей Карсканов. Проект будет реализован в течение трех лет.
Всего в этом году свои двери откроют 73 загородных лагеря, 1097 городских, куда дети будут приходить только днем, 27 санаториев, а также семь палаточных и один туристический лагерь. На летний отдых отправятся 376 тыс. юных свердловчан.
На оздоровление детей в этом году было выделено более 2 млрд рублей, это на 200 млн больше, чем в прошлом.
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