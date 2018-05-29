Вожатых свердловских лагерей проверят на профрпигодность

Вожатые уральских лагерей должны будут доказать свою профпригодность. Перед началом работы педагогам предстоит получить специальный сертификат, об этом сообщает во вторник, 29 мая, «АиФ-Урал»

«В оздоровительных организациях будут работать порядка 16 тысяч педагогических работников. Кадровому составу мы уделяем большое внимание. У нас работает несколько школ подготовки вожатых. Как некий показатель качества подготовки — введен региональный сертификат вожатого. Его получают те, кто прошел соответствующую подготовку, все предусмотренные этапы», — заявил начальник отдела организации оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере министерства общего и профессионального образования Свердловской области Сергей Карсканов. Проект будет реализован в течение трех лет.

Всего в этом году свои двери откроют 73 загородных лагеря, 1097 городских, куда дети будут приходить только днем, 27 санаториев, а также семь палаточных и один туристический лагерь. На летний отдых отправятся 376 тыс. юных свердловчан.

На оздоровление детей в этом году было выделено более 2 млрд рублей, это на 200 млн больше, чем в прошлом.