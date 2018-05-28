Как выбрать стоматолога для ребенка и не пожалеть

Узнайте, по каким признакам определить, что ваш ребенок попал в руки хорошего стоматолога.

Прием у стоматолога для взрослого человека пусть и небольшой, но все-таки стресс. Что уж говорить о ребенке, которого мама впервые ведет к зубному врачу. Огромное кресло, жужжащие инструменты, незнакомый доктор, который просит показать зубы, — разве это похоже на веселую игру? Однако исключения бывают.

И такое исключение — настоящий клад для родителей. Как выбрать детского стоматолога и на что обратить внимание во время первого приема, «Летидору» рассказал главный врач «Клиники доктора Шипкова» Владимир Шипков

Почему хороший врач работает в хорошей клинике

Акции, специальные предложения, привлекательная цена — приятный бонус, который предлагают многие клиники. И все же при поиске детского стоматолога не всегда нужно обращать внимание только на выгоды, которыми завлекают клиентов, но и на статус самой клиники. Хороший стоматолог вряд ли согласится работать в сомнительном месте.

Резонный вопрос: как понять, что клиника действительно достойная? Вежливый персонал, чистота и порядок и, самое главное, профессионализм врачей.

Хороший знак, когда, прежде чем начать свою работу, врач ознакомит родителей с планом лечения.

Объяснит последствия предлагаемой процедуры, расскажет все плюсы и минусы производимых изменений в полости рта ребенка.

Почему важна игра

При первой встрече детский стоматолог должен наладить контакт с ребенком: познакомиться и немного поиграть. Порой этот процесс занимает гораздо больше времени, чем сам осмотр.

Далее — никакого насилия.

Любые действия должны сопровождаться желанием самого малыша. Хороший врач всегда уговорит ребенка открыть рот для осмотра, а если понадобится лечение, то проведет его так, что малышу понравится. К слову, сегодня сам процесс больше похож на увлекательную игру.

Существуют и яркие пломбы, цвет которых малыш может выбрать для себя сам, и обезболивающие гели на любой вкус. После применения такого геля ребенок не почувствует боли от укола анестезии, а значит, и все лечение пройдет безболезненно.

На прощание врач может вручить малышу подарок и обязательно спросит, что понравилось, и пригласит на встречу еще.

Почему важна скорость врача

Помимо терпения, необходимого врачу для установления контакта с ребенком, важно быть и очень оперативным. В отличие от взрослых, дети не способны сидеть на одном месте слишком долго. А если при этом приходится замереть в одном положении с открытым ртом, любой ребенок становится еще более нетерпеливым. Поэтому задача профессионала — успеть вылечить зуб за короткое время, максимум за 20 минут.

Обратите внимание: у детского врача всегда должен быть ловкий ассистент.

А также будьте готовы к тому, что лечение одного зуба может занять более одного посещения. Лучше прийти в клинику несколько раз, чем мучить сына или дочь в кресле целый час.

Почему важно обращать внимание не только на зубы

Профессионал своего дела не только обследует зубы ребенка, но и проявит интерес к его языку, деснам, поверхностям щек, неба и губ. Кроме того, при необходимости произведет пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов малыша. При этом все процессы он проведет играючи, рассказывая о своих действиях.

Прощаясь, врач обязательно расскажет и покажет родителям и ребенку, как правильно чистить зубы и ухаживать за деснами в домашних условиях.

Почему важно ходить к одному врачу

Желательно, чтобы стоматолог был компетентен в нескольких областях. Так вы сбережете ребенка от необходимости привыкать к нескольким специалистам, тем более если учесть, что детский врач станет другом вашему ребенку до 18 лет. За это время с зубами происходят существенные изменения, поэтому чем в больших гранях стоматологии будет компетентен специалист, тем более качественную помощь он сможет оказать вашему ребенку.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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