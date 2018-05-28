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В Новосергиевском районе на воде погиб ребенок
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В Новосергиевском районе на воде погиб ребенок 

ProOren 3 часа назад
Накануне вечером из реки Лебяжка Новосергиевского района подняли тело ребенка, сообщают в региональном МЧС.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Место, где погиб ребенок, не было предназначено для купания.
Это уже второй случай гибели несовершеннолетнего на воде за последний месяц. Несколько дней назад при таких же обстоятельствах утонул ребенок в Илекском районе в реке Соленая. Мальчик учился в пятом классе.
Региональное МЧС рекомендует оренбуржцам быть осторожнее на воде — плавать только в местах, предназначенных для купания, и не оставлять детей без присмотра.
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