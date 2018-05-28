За минувшие выходные в Оренбургской области утонули два ребенка

ЧП произошли в Илекском и Новосергиевском районах.

25 мая в четыре часа дня поступило сообщение, что из реки Соленая у села Кардаилово Илекского района в месте, не оборудованном для купания, местный житель обнаружил тело ребенка.

27 мая в 19.00 спасателями из реки Лебяжка у Новосергиевки извлечено тело ребенка. Место тоже не было оборудовано для купания.

Обстоятельства гибели и причины смерти в обоих случаях устанавливаются, — сообщает региональное МЧС

Напомним, с начала мая в Оренбургской области утонуло 4 человека, двое из них — дети.