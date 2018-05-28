Найдена вторая пропавшая школьница в Красноярском крае

Волонтеры нашли вторую потерявшуюся накануне девочку. Дети ночевали под окнами дома своей знакомой. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».

Девочки ушли гулять и не вернулись. Последний раз их видели во дворе на игровой площадке вечером 27 мая.

Волонтеры нашли младшую девочку (11 лет) днем 28 мая, через несколько часов установили местонахождение другой пропавшей (12 лет).

Стало известно, старшая из девочек предложила подруге отправиться в поселок Творогово в трех километрах от дома в гости к своей подруге. Девочки пришли к знакомой, но их визиту не обрадовалась и не пустили переночевать. В результате подругам пришлось провести ночь в палисаднике под окном дома их общей знакомой. Родители подруги, к которой пришли девочки, также никуда не сообщили о их местонахождении.

27 мая в Красноярском крае пропали две девочки. Утром они отправились гулять и не вернулись. Местные волонтеры через сутки нашли одну из пропавших.