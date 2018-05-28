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Волонтеры нашли одну из пропавших школьниц в Красноярском крае
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Волонтеры нашли одну из пропавших школьниц в Красноярском крае 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярском крае пропали две девочки. Они утром ушли гулять и не вернулись. Через сутки нашли только одного ребенка. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».
Известно, что это произошло 27 мая. По словам очевидцев, девочек видели еще вечером на детской площадке. Однако домой обе не вернулись. Раньше оба ребенка не убегали из дома.
Спустя сутки волонтеры нашли одну из пропавших в селе Творогово. Она рассказала, что ушла туда поиграть. Место нахождения второго ребенка неизвестно.
Сейчас 12-летнюю пропавшую девочку ищут сотрудники полиции и волонтеры.
Местный волонтер нашел пропавших на Кубани подростков. Они целы и невредимы.
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