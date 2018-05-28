Уфимский аэропорт подарит экскурсию за рисунок

Дети и подростки из Уфы получили уникальный шанс посмотреть, как готовят настоящие самолеты к полету. Ребятам предложили поучаствовать в необычном конкурсе рисунков. Победители получат в подарок интересную экскурсию.

— Участвовать могут дети от 5 до 17 лет. Нужно нарисовать наш аэропорт, выложить фото рисунка в соцсетях с хэштегом #аэропортуфа, подписаться на группу, сделать репост записи и отметиться в комментариях, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Итоги конкурса подведут 1 июня. Авторы рисунков отправятся на особенную экскурсию в международный аэропорт. За первое место ребенок получит рюкзак. Сопровождать ребенка сможет один взрослый.