Ещё
Уфимский аэропорт подарит экскурсию за рисунок
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Уфимский аэропорт подарит экскурсию за рисунок 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Дети и подростки из Уфы получили уникальный шанс посмотреть, как готовят настоящие самолеты к полету. Ребятам предложили поучаствовать в необычном конкурсе рисунков. Победители получат в подарок интересную экскурсию.
— Участвовать могут дети от 5 до 17 лет. Нужно нарисовать наш аэропорт, выложить фото рисунка в соцсетях с хэштегом #аэропортуфа, подписаться на группу, сделать репост записи и отметиться в комментариях, — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Итоги конкурса подведут 1 июня. Авторы рисунков отправятся на особенную экскурсию в международный аэропорт. За первое место ребенок получит рюкзак. Сопровождать ребенка сможет один взрослый.
ufa1.ru: последние новости
Лечила алкоголем: жительница Башкирии пойдет под суд за то, что спаивала двухлетнюю дочь В Башкирии нашли пропавшего без вести парня с мусульманской татуировкой на шее Вечер пятницы с огоньком: сегодня в Уфе состоится фаер-шоу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем7
Кем был отец Александра Абдулова15
Тест: вы еще помните песни «На-На»?11
Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?3
Видео
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение