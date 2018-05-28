Ещё
25 тысяч за смену: в лагерях этим летом отдохнут 44 тысячи детей челябинцев
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

25 тысяч за смену: в лагерях этим летом отдохнут 44 тысячи детей челябинцев 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
С 1 июня в Челябинске стартует летняя оздоровительная кампания. Отдохнуть в городских и загородных лагерях смогут более 44 тысяч детей. Об этом 28 мая на аппаратном совещании в мэрии сообщила руководитель городского комитета образования Светлана Портье.
— Подготовка к летней оздоровительной кампании 2018 осуществлялась в течение года. На сегодня сформирована нормативно-правовая база, план, решили вопросы по обеспечению педагогами и медицинским персоналом, — доложила Светлана Портье. — Завершается подготовка территорий, берутся пробы воды, получены разрешения надзорных органов, совместно с Роспотребнадзором составлено меню.
В этом году муниципальное финансирование летней оздоровительной кампании увеличили до 142 миллионов рублей, субсидию получат 25 загородных лагерей. Всего отдых организуют на базе 131 образовательного учреждения. Цена 18-дневной путевки в городских лагерях дневного пребывания будет от тысячи рублей. В загородных лагерях средняя стоимость поездки на 21 день составит 25 тысяч рублей.
— Полторы тысячи школьников отправятся в профильные экспедиции, сплавы, походы, примут участие в тематических сменах, палаточных лагерях. Следует отметить, что одним из самых востребованных направлений среди подростков старше 14 лет являются трудовые объединения, — добавила Светлана Портье. — В этом году с 1 июня по 31 августа будут организованы 80 молодёжных трудовых отрядов. Заниматься они будут благоустройством и озеленением города, ремонтно-строительными работами в школах, на стадионах, в библиотеках, а также оказанием социальной помощи.
Приоритетным правом на трудоустройство будут пользоваться дети-сироты, подростки из семей безработных, а также неполных и многодетных семей.
74.ru: последние новости
Активнее в несколько раз: от укусов клещей пострадали более трёх тысяч южноуральцев Рисовали в формате 3D: челябинец занял первое место чемпионата мира по граффити «Следователь устроил травлю»: семьи, заявившие о насилии в интернате под Челябинском, уехали на юг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем7
Кем был отец Александра Абдулова15
Тест: вы еще помните песни «На-На»?11
Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?3
Видео
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение