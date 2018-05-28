25 тысяч за смену: в лагерях этим летом отдохнут 44 тысячи детей челябинцев

С 1 июня в Челябинске стартует летняя оздоровительная кампания. Отдохнуть в городских и загородных лагерях смогут более 44 тысяч детей. Об этом 28 мая на аппаратном совещании в мэрии сообщила руководитель городского комитета образования Светлана Портье.

— Подготовка к летней оздоровительной кампании 2018 осуществлялась в течение года. На сегодня сформирована нормативно-правовая база, план, решили вопросы по обеспечению педагогами и медицинским персоналом, — доложила Светлана Портье. — Завершается подготовка территорий, берутся пробы воды, получены разрешения надзорных органов, совместно с Роспотребнадзором составлено меню.

В этом году муниципальное финансирование летней оздоровительной кампании увеличили до 142 миллионов рублей, субсидию получат 25 загородных лагерей. Всего отдых организуют на базе 131 образовательного учреждения. Цена 18-дневной путевки в городских лагерях дневного пребывания будет от тысячи рублей. В загородных лагерях средняя стоимость поездки на 21 день составит 25 тысяч рублей.

— Полторы тысячи школьников отправятся в профильные экспедиции, сплавы, походы, примут участие в тематических сменах, палаточных лагерях. Следует отметить, что одним из самых востребованных направлений среди подростков старше 14 лет являются трудовые объединения, — добавила Светлана Портье. — В этом году с 1 июня по 31 августа будут организованы 80 молодёжных трудовых отрядов. Заниматься они будут благоустройством и озеленением города, ремонтно-строительными работами в школах, на стадионах, в библиотеках, а также оказанием социальной помощи.

Приоритетным правом на трудоустройство будут пользоваться дети-сироты, подростки из семей безработных, а также неполных и многодетных семей.