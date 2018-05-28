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44 тысячи челябинских детей смогут отдохнуть в летних лагерях
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44 тысячи челябинских детей смогут отдохнуть в летних лагерях 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Подготовка летних оздоровительных лагерей завершается в Челябинске, за сезон в них успеют отдохнуть 44 тысячи детей, об этом председатель комитета по делам образования Светлана Портье рассказала на аппаратном совещании в городской администрации.
По словам Светланы Портье, в текущем году муниципалитет дополнительно выделит на летний отдых 142 миллиона рублей, субсидии получат 25 загородных лагерей, а средняя цена путёвки на три недели составит 25,1 тысячи рублей.
«Этим летом пройдет летний сбор учащихся кадетских классов, сбор актива ученического самоуправления, исследовательская школа «Курчатовец-2018», форум лидеров «Меридиан», математическая школа «Лицей № 31 города Челябинска». Планируется участие порядка полутора тысяч школьников в профильных экспедициях, сплавах, категорийных походах, тематических сменах в палаточных лагерях», — отметила представитель комитета по делам образования.
Сейчас в учреждениях завершаются проверки и обработка территории от клещей. С 1 июня в Челябинске также откроется 131 дневной лагерь на базе школ. Для тех детей, которые не попадут ни в летний лагерь, ни в трудовой отряд, будут работать кружки и секции в клубах.
Напомним, ранее в Челябинской области озвучили среднюю стоимость путёвок в загородные лагеря — сумма оказалась больше, чем в прошлом году. Всего в регионе будут действовать 813 организаций летнего отдыха, из них 69 — загородные оздоровительные лагеря, 731 лагерь дневного пребывания детей, 11 палаточных лагерей и 2 лагеря труда и отдыха.
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